Marmara’daki 5.1 ve 4.5’lik iki deprem sonrası ekipler teyakkuzda

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
"EKİPLER TEYAKKUZDA"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, başta AFAD olmak üzere tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.