Marmara’daki 5.1 ve 4.5’lik iki deprem sonrası ekipler teyakkuzda

Bursa 'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





"EKİPLER TEYAKKUZDA"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, başta AFAD olmak üzere tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.









Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.