Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Bager Öndeş, üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmandı. Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO'ya karşı eylemler düzenlediği için MİT'in hedef listesindeydi.

KRİTİK OPERASYON

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT'in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş'i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.