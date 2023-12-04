Son dakika: İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 85!

Yurt genelinde olumsuz hava koşullarının etkisi devam ediyor.

İstanbul'da hafta sonu hava mevsim normallerinde seyretti.

Ancak haftanın ilk günü yağmur yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha doğru yerini sağanağa bıraktı.

İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ

Özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıran yağış, okula ve işe gitmek isteyenleri mağdur etti.

Yollar kilitlendi, toplu taşıma araçları doldu taştı.

YOĞUNLUK YÜZDE 85

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun etkisi Çamlıca-Beylerbeyi arasında da ciddi şekilde hissedildi.

Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.45 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.