CHP’li İBB’nin iş bilmezliğinde son nokta! Şişli’de vatandaşın İSKİ isyanı! Sokaklar mayın tarlasına döndü





"DAHA İYİ BİR HİZMET OLMASI BEKLENİRKEN REZİL ETTİLER, BERBAT ETTİLER, BODRUMLARIMIZ LAĞIM DOLDU"

Mahalle esnaflarından Mehmet Seçilmiş, İSKİ'nin yaptığı yanlış çalışma yüzünden cadde üzerindeki iş yerinin bodrumunun lağımla dolduğunu söyledi. Seçilmiş, "İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel bir şirkete ihale vermiş. Buranın yağmur suyu ve lağım ıslah çalışması yapıyorlar. Buralarda daha önce herhangi bir su basma, su gideriyle, lağımla ilgili bir sıkıntımız yokken; bu çalışmanın sonucunda daha iyi bir şey olması beklenirken mahalle 2 ay toz toprak çekti, yaklaşık 1 aydır da yağmurlar başladı. Şimdi yağmurlarda da iş yerlerimizin bodrumlarına 50 santimetre kadar lağım doluyor. Daha önce olmayan şeyler, bu çalışmadan sonra olan şeyler. Yaklaşık 2 aydır da burası böyle. Araçlar giriş çıkış yaparken zarar görüyor. 3 aydır daha iyi bir hizmet olması beklenirken rezil ettiler, berbat ettiler. İSKİ olsun, büyükşehire olsun değişik yerlere defalarca başvurduğumuz halde hiçbir yetkiliden cevap alamadık, hiçbir muhatap bulamadık. Ekrem İmamoğlu'nun ismiyle de paylaştık ama kimse bizimle ilgilenmiyor" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.