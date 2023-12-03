İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Köpek dövüştüren 2’si organizatör 37 kişi yakalandı; 6 köpek kurtarıldı





'KUMARA ALET EDİLMELERİNE İZİN MÜSAADE ETMEYİZ'

Dövüştürülmek istenen köpeklerin de muhafaza altına alındığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Depremde bir can kurtarmak için enkazın üzerinde saatlerce koku arayan, narkotik operasyonlarında görev alan tüm köpeklerin, tüm can dostlarımızın güvenliği için de ekiplerimiz kararlılıkla mücadele ediyor. Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı yüce Türk adaleti vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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