Son dakika: İzmit Körfezi’nde TCG Anadolu’ya yoğun ilgi

Daha önce görmek için İstanbul'a da gittiğini fakat kalabalıktan dolayı göremediğini belirten Mollarecep, "Gemi ayağımıza gelmişken bu fırsatı kaçıramayız." dedi.

Mollarecep, TCG Anadolu'nun Türk donanmasına büyük güç kattığını dile getirerek, bundan sonra yapılacak gemiler için de önemli basamak olduğunun altını çizdi.

Eşi ve oğluyla gemiyi görmeye gelen Abdullah Tuncay da geminin Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla yapılmasının kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.