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Dışişleri Bakanlığı’ndan soykırımcı İsrail bakanının paylaşımına sert tepki: Meşru müdafaa kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 23:51 Güncelleme 03 Aralık 2023, 00:36
Dışişleri Bakanlığı’ndan soykırımcı İsrail bakanının paylaşımına sert tepki: Meşru müdafaa kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

"İŞGALCİ BİR GÜCÜN SALDIRILARI MEŞRU MÜDAFAA OLARAK KABUL EDİLEMEZ"
Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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