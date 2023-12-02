Dışişleri Bakanlığı’ndan soykırımcı İsrail bakanının paylaşımına sert tepki: Meşru müdafaa kabul edilemez

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.