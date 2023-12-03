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Son dakika: Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Shamil Amirov İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi... Mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” organize suç örgütü yöneticilerinden “Shamil Amirov” İstanbul’da yapılan “Kafes-15” operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin "Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 08:24 Güncelleme 03 Aralık 2023, 08:46
Son dakika: Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Shamil Amirov İstanbul’da yakalandı

Uluslararası ve ulusal organize suç örgütleriyle mücadele artarak devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

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