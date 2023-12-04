İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Kırsalında Gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-32 Operasyonunda🟥1️⃣'İ Kırmızı Kategoride olmak üzere 2️⃣ terörist etkisiz hale getirildi ❗️

Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Kırsalında Gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-32 Operasyonunda🟥1️⃣'İ Kırmızı Kategoride olmak üzere 2️⃣ terörist etkisiz hale getirildi ❗️ ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️ Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son Terörist Etkisiz… pic.twitter.com/XcT541inGA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 operasyonunda 1'i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz❗️

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma

Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2

J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.

Söz konusu şüpheli aracın Dargeçit-Midyat karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 operasyonu başlatıldı. Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Kırmızı kategoride yer alan

🟥Rodi Hayri (K) Orhan ELMA adlı teröristin olduğu belirlenmiş diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Etkisiz hale getirilen;

🟥 Terörist Rodi Hayri (K) Orhan ELMA'nın 2⃣'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5⃣ şehidimizin olduğu ve 1⃣0⃣'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 1⃣2⃣ yaralımızın olduğu 4⃣ ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir.

Teröristin talimatını verdiği eylemlerin;

📌Şırnak ili İdil İlçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019 tarihinde Asb.Çvş.Mehmet YALÇIN'ın yaralanması olayı,