CHP’de ’korsan toplantı’ krizi! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ’genel başkan benim’ ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj





İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN İSTANBUL, SINIRI AŞMA' MESAJI

İmamoğlu ve ekibinin organize ettiği toplantıya deyim yerindeyse baskın düzenleyen Özel, burada yerel seçimlere ilişkin konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği belediye başkanlarını anımsatarak "Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok. Verilmiş bir sözüm var; yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.