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CHP'de 'korsan toplantı' krizi! Özgür Özel'den İmamoğlu'na 'genel başkan benim' ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj

CHP'de kurultay bitti ancak koltuk savaşı bir türlü bitmedi. Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kaldı. 'Emanetçi tavşan' konumuna düşen Özel bu durumdan rahatsızlık duyarken; tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz lüks otel köşelerinde il başkanlarını topladı. Gelişme üzerine genel merkezde kriz çıktı. Özgür Özel de toplantıyı basıp İmamoğlu'na 'genel başkan benim' ayarı verdi. Toplantıdan yansıyan karelerde ikili arasında soğuk rüzgarlar eserken; Ekremcilerin kürsüye Özgür Özel'den önce İmamoğlu'nu davet etmesi yaşanan güç savaşını gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 14:19 Güncelleme 26 Kasım 2023, 14:31
CHP’de ’korsan toplantı’ krizi! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ’genel başkan benim’ ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sona erdiği kurultay sonrası sular durulmuyor.

Koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kalan taze genel başkan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi.

İmamoğlundan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBBden mi? Özgür Özel gergin genel merkez karıştı

OTEL KÖŞELERİNDE KORSAN TOPLANTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti. Korsan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde 'her şey dahil' şeklinde yapıldığı öğrenildi.

"Toplantının bütçesi İBB'den mi?" sorusu önem kazanırken; Özgür Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.



KORSAN TOPLANTIYI BASTI: 'GENEL BAŞKAN BENİM' AYARI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel, İmamoğlu'nun lüks otel köşelerindeki korsan 'il başkanları' toplantısına katıldı. Özel'in bu hamlesiyle İmamoğlu'na üstü kapalı 'Genel Başkan benim, sen değil' ayarı vermesi dikkatlerden kaçmadı.



İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN İSTANBUL, SINIRI AŞMA' MESAJI
İmamoğlu ve ekibinin organize ettiği toplantıya deyim yerindeyse baskın düzenleyen Özel, burada yerel seçimlere ilişkin konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği belediye başkanlarını anımsatarak "Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok. Verilmiş bir sözüm var; yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.





Özgür Özel'in bu sözleri "Ekrem İmamoğlu senin yerin İstanbul, sınırı aşma' mesajı olarak yorumlandı.

İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR! 'EKREMCİLER'DEN KÜRSÜLÜ MESAJ
Öte yandan otel salonunda yansıyan görüntülerde yan yana oturan ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği gözlemlendi. Ekremcilerin de kürsüye Özgür Özel'den önce İmamoğlu'nu davet etmesi yaşanan güç savaşını gözler önüne serdi.



Özel daha sonrasında da Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılışına katılarak yine 'emanetçi tavşan' olmadığını, genel başkan olduğunu vurguladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, "İstanbul'da Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenini gerçekleştiriyoruz" dedi.

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