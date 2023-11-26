CHP’de ’korsan toplantı’ krizi! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ’genel başkan benim’ ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj

İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN İSTANBUL, SINIRI AŞMA' MESAJI
İmamoğlu ve ekibinin organize ettiği toplantıya deyim yerindeyse baskın düzenleyen Özel, burada yerel seçimlere ilişkin konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği belediye başkanlarını anımsatarak "Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok. Verilmiş bir sözüm var; yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.
Özgür Özel'in bu sözleri "Ekrem İmamoğlu senin yerin İstanbul, sınırı aşma' mesajı olarak yorumlandı.
İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR! 'EKREMCİLER'DEN KÜRSÜLÜ MESAJ
Öte yandan otel salonunda yansıyan görüntülerde yan yana oturan ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği gözlemlendi. Ekremcilerin de kürsüye Özgür Özel'den önce İmamoğlu'nu davet etmesi yaşanan güç savaşını gözler önüne serdi.
Özel daha sonrasında da Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılışına katılarak yine 'emanetçi tavşan' olmadığını, genel başkan olduğunu vurguladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, "İstanbul'da Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenini gerçekleştiriyoruz" dedi.