Başkan Erdoğan İsrail’e bir kez daha meydan okudu! Netanyahu’nun peşindeyiz

- 3 Bin avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. İsrail cezadan kurtulamayacak.
- Hamas'ın dışlanması, yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil... İsrail'e yönelik baskı artıyor.
- 3 Bin avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. İsrail cezadan kurtulamayacak.
- Hamas'ın dışlanması, yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil... İsrail'e yönelik baskı artıyor.
HESABINI LAHEY'DE VERECEK
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına sert çıktı:
- İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.
- Hamas'ın dışlanması, Hamas'ın yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil.
- Lahey'de Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların, bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır.
- Bizler bu davanın üst seviyede takibini yapacağız. Beklentimiz verdiğimiz belgeler, bilgilerle beraber Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde inşallah olumlu neticeler alma istikametinde.
- Peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bunun için dünyaya görev düşüyor.
- Er ya da geç, mutlaka İsrail bunun hesabını verecek. Buna sessiz kalmanın utancını, dilini zalime uzatmaya çekinenler muhakkak yaşayacak.
- Biz tarihin hiçbir döneminde zalim de olmadık, zulme rıza da göstermedik. Bu yüzden alnımız aktır. Ancak bugün sessiz kalanların yüzleri kararmaktadır.
- Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe bir kara leke olarak geçti. Bu leke sadece Netanyahu'nun değil, ona şartsız ve koşulsuz destek veren ülkelerin alnına da yapıştı.
- Bu devletlerin ve uluslararası kuruluşların kayıtsızlığını dünya asla unutmayacak. Yıllar ve nesiller boyunca bu sessizliklerinin bedelini ödeyecekler.
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu soykırıma ceza vermesi için elimizden geleni yapacağız. Ancak küresel sistemin çarpıklığı nedeniyle bir yerde bunun önüne geçmeye çalışanlar olacaktır.
Samsun'da AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, taziye mesajı paylaştı: Derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.