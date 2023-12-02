Hatay’da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

"HATAY'I AYAĞA KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCU"
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kırıkhan'da deprem konutlarının inşasında son aşamaya geldiklerini aktaran Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun evlerin anahtar teslimini bu ay gerçekleştireceklerini, Hatay'ı ayağa kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.