Hatay’da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay'ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu ay sonuna kadar 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgede yapımına başlanan konut ve köy evlerinin inşası aralıksız sürüyor. Depremlerde en fazla hasar gören Hatay'da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan afet konutları ve köy evleri inşa ediliyor.