Mahkemenin TTB kararının gerekçesi ortaya çıktı! Başkanlık sıfatının verdiği yetkiyi görev dışı illegal faaliyetlerde kullandılar

GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un yürüttüğü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine' maddesi gereğince son verilmesine ve yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulundu. Davanamede, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğinin anlaşıldığı ifade edildi.