Mahkemenin TTB kararının gerekçesi ortaya çıktı! Başkanlık sıfatının verdiği yetkiyi görev dışı illegal faaliyetlerde kullandılar

GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un yürüttüğü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine' maddesi gereğince son verilmesine ve yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulundu. Davanamede, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğinin anlaşıldığı ifade edildi.
GÖREVDEN ALINDILAR
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle görülen davada, Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalı beyanlarının ardından mahkeme hakimi davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden 'mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına' karar verdi. Görevden alınan yönetim kurulu yerine Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun Tabipler Odası başkanları atandı.