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Mahkemenin TTB kararının gerekçesi ortaya çıktı! Başkanlık sıfatının verdiği yetkiyi görev dışı illegal faaliyetlerde kullandılar

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik skandal açıklamalarının ardından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve Fincancı’nın başkanlık sıfatını kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğini ifade ederek mevcut yönetimin görevden alınmaları talebiyle davaname hazırladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 07:48 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:48
Mahkemenin TTB kararının gerekçesi ortaya çıktı! Başkanlık sıfatının verdiği yetkiyi görev dışı illegal faaliyetlerde kullandılar

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik skandal açıklamalarının ardından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve Fincancı'nın başkanlık sıfatını kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğini ifade ederek mevcut yönetimin görevden alınmaları talebiyle davaname hazırladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

FİNCANCI'YA 2 YIL 8 AY 15 GÜN CEZA
PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK terör örgütün yayın organında hükümete karşı algı yapılan yayına katılarak Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyledi. Açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, Rasime Şebnem Korur hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Fincancı sulh ceza hakimli tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fincancı'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle örgüt propagandası yaptığı aktarıldı. Dosya yetkisizlikle İstanbul'a gönderilirken, Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un yürüttüğü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine' maddesi gereğince son verilmesine ve yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulundu. Davanamede, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

GÖREVDEN ALINDILAR
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle görülen davada, Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalı beyanlarının ardından mahkeme hakimi davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden 'mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına' karar verdi. Görevden alınan yönetim kurulu yerine Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun Tabipler Odası başkanları atandı.

Terör sevicilere dokunacaklar! Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı

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