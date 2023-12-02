Başkan Erdoğan, dünya liderlerine seslendi: İsrail hesap verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı. İlk olarak liderlerle aile fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İtalya, İskoçya başbakanlarının olduğu yoğun bir diplomasi gerçekleştirdi. Son olarak zirvede katılımcılara hitap eden Erdoğan, İsrail'in katliamlarını bir kez daha dünyaya haykırdı:



Değerli dostlar iklim krizi ile ilgili görüşlerimizi paylaşırken hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyiz.

Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır.



Türkiye olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız. "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür" çağrımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azaltımı hedefimizi 2 katına çıkardık.