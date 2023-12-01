Zehir tacirlerine ’NARKOGÜÇ-38 Operasyonu’ darbesi! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, operasyonda; toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.





Operasyon kapsamında; İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonunda; 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 936 personel ve 16 narkotik köpeği katıldı.

Uyuşturucu Madde İmal Eden, Satan "Zehir Tacirlerine" Yönelik Gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu başarıyla tamamlandı❗



"NARKOGÜÇ-38" Operasyonu kapsamında; Toplamda 6️⃣ Ton 3️⃣9️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi ❗

3️⃣9️⃣1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ❗



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/eY6oqTVHS3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar.