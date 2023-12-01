PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki teması sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından, özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yurda dönmek üzere ayrıldı. Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer uğurladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 18:32 Güncelleme 01 Aralık 2023, 18:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ndeki teması sonrası Birleşik Arap Emirlikleri’nden ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Burada temaslarını tamamlamasının ardından, özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı.

Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'den ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Dünya İklim Zirvesi’nde Filistin mesajı: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur
İYİ Parti’den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak’tan bomba açıklamalar: İstanbul’daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması
SON DAKİKA