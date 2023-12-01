Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ndeki teması sonrası Birleşik Arap Emirlikleri’nden ayrıldı

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'den ayrıldı.

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