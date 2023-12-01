Hem arabulucu hem de güçlü! ABD’li yayın organı Politico Başkan Erdoğan’ı “2024’ün en güçlü kişileri arasında” gösterdi

ABD'nin yayın organlarından olan Politico, Avrupa'dan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" listesini yayınladı. "İcracı (Doers)" kategorisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "arabulucu" olarak listede yer aldı.

"Son dönemde en çok, iki en büyük jeopolitik kriz olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail- Hamas çatışmasında yoğun çaba gösterdi" ifadesi kullanıldı. "Erdoğan, Putin askerlerini 2022'de Ukrayna'ya gönderdiğinden beri arabuluculuk rolü üstleniyor" ifadeleri sıralandı.