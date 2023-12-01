Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! Gazze diplomasisi: Peş peşe temaslar

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım çabaları ve kalıcı barış için yapılması gerekenler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki insani durumun gün geçtikçe, saldırılar sürdükçe daha da ağırlaştığını ve ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmelerin bölgede 1967 sınırlarında, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını bu konuda İtalya'yla da yakın iş birliğinin önemini işaret etti.
Görüşmede ayrıca iki lider, savunma sanayii, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.