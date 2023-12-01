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Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE'de! Gazze diplomasisi: Peş peşe temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Erdoğan, zirvede İskoçya Başbakanı Yusuf, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:51 Güncelleme 01 Aralık 2023, 15:53
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! Gazze diplomasisi: Peş peşe temaslar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE'de!




KAPIDA KARŞILADI! SAMİMİ POZ
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.



Başkan Erdoğan ve Belarus Devlet BaşkanıAleksandr Lukaşenko

İkili zirve öncesi samimi pozlar verdi.


Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ve BAE Devlet Başkanı Nahyan ile beraber



Dubai'de bulunan dünya liderleri daha sonrasında aile fotoğrafı için aynı kareye girdi.

Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde!

PEŞ PEŞE TEMASLAR
Başkan Erdoğan ikili temaslara da başladı.

İSKOÇYA BAŞBAKANI HAMZA YUSUF
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İskoçya Başbakanı Yusuf ile bir araya geldi.

MELONİ İLE GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan COP28 Zirvesi için bulunduğu Dubai'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım çabaları ve kalıcı barış için yapılması gerekenler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki insani durumun gün geçtikçe, saldırılar sürdükçe daha da ağırlaştığını ve ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmelerin bölgede 1967 sınırlarında, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını bu konuda İtalya'yla da yakın iş birliğinin önemini işaret etti.

Görüşmede ayrıca iki lider, savunma sanayii, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.



ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV



Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.



Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.

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