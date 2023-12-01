Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! Gazze diplomasisi: Peş peşe temaslar

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım çabaları ve kalıcı barış için yapılması gerekenler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki insani durumun gün geçtikçe, saldırılar sürdükçe daha da ağırlaştığını ve ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmelerin bölgede 1967 sınırlarında, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını bu konuda İtalya'yla da yakın iş birliğinin önemini işaret etti.

Görüşmede ayrıca iki lider, savunma sanayii, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.