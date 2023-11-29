Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırıldı.





BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yan dal uzmanları ve asistanlarının ek ödemeleri ilgili yönetmeliğe dair değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırılıyor. Yönetmelik, içinde bulunduğumuz Kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor" ifadelerini kullandı.