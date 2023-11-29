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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan görüntülere yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 23:39 Güncelleme 29 Kasım 2023, 23:41
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan görüntülere yalanlama geldi

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan röportaj görüntüleriyle ilgili, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu röportajın bir kısmı kesilerek yanlış bir tercümeyle manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili videonun tamamı incelendiğinde aslında muhabirin küçük kıza 'Sen bir çocuk olarak işgal güçlerine ne demek istersin?' sorusunu sorduğu, küçük kızın ise 'Böyle bir şey olması mümkün değil, çünkü kurbanların büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor ve birçoğu yıkılan binaların altında. Birçoğunun cenazesini bile çıkarmamışlar.' cevabını verdiği görülmektedir."

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