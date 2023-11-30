Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Ankara ve İstanbul mesajı: Bu hizmetsizlik girdabından kurtaracağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son genişletilmiş il başkaları toplantımızı 24 Ağustos tarihinde büyük kongremizden önce gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz açısından önemi haiz pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık.

Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim'de AK Parti'ye ve temsil ettiği değerlere yakılır bir şekilde alnımızın akıyla icra ettik. Kongremiz, bir AK Parti klasiği olan süreklilik içinde değişim yönümüzün ne kadar güçlü, halen ne kadar diri olduğunu tekrar göstermiştir.

"49 ARKADAŞIMIZ BAYRAĞI YENİ YOL ARKADAŞLARIMIZA TESLİM ETTİ"

Ak saçlılarımızın tecrübesiyle, gençlerimizin heyecanını birleştirdiğimiz kongremizde, partimizin yönetim organlarını da belirledik. MKYK üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti. Görevi devreden arkadaşlarımıza, partimize ve davamıza yaptıkları üstün hizmetler dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Parti kurullarımıza asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum.

Kongre sürecimizin öncesinde 3 kademe il başkanlıklarımızın bazılarında çeşitli değişiklikler yaşandı. Bu arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni görevleriyle toplantılarımıza ilk defa katılan arkadaşlarımıza rabbimden başarılar niyaz ediyorum.

BAŞVURULAR 3 ARALIK'A KADAR ALINACAK

Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı Türk siyasetine örnek olacak bir demokrasi ikliminde sizlerin de desteğiyle tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız.

Süreç kendi mecrasında ilerlerken biz de gündemimizi işletiyoruz. Milletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız. Temayül yoklamalarıyla saha araştırmalarıyla, istişarelerle, görüşmelerle, partimize mahsus diğer yöntemlerle adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz de çalışmalarına başladı.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, muhataplarıyla sürekli temas halinde. Biz de dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Külliyemizde ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı, daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

"İSTANBUL, CHP ZİHNİYETİNİN ELİNDE ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARAR HALE GELDİ"

Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile tekrar buluşturmaktır. Grup toplantımızda ilan ettiğimiz "Yeniden İstanbul" bu mücadelenin parolalılarından biri olacaktır. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi, bizim başlattığımız, belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü.

"METROBÜS, OTOBÜS, METRO... HİÇBİRİ VAKTİNDE GELMİYOR"

Hepimizin bildiği, kara tren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor, metro bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim bu sefer de bakımsızlıktan dolayı yolda kalıyor. Aynı vahim tablo, diğer tüm CHP'li belediyeler için de geçerlidir. Büyükşehri, ili, ilçesi ve beldesiyle CHP'li belediyelerin alameti farikası vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Niye? Çünkü umurlarında değil. Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet etmek, esre kazandırmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok.

Çok daha kötüsü bunu öğrenmek gibi bir niyetleri de yok. Alışmışlar istismar ve korku siyasetine, alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye. Bir de bunu utanmadan, sıkılmadan kameralar önünde söylüyorlar. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Ne hale düştük. Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor. Milletimizi bu cendereden kurtaracağız.

İnsanımızı sınıflara bölmeye ve aralarında astlık-üstlük ilişkisi kurmaya çalışmak ancak parti faşizmidir.

Sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracağız.