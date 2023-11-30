MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon: Terör örgütü PKK mensubu Mehmet Akin etkisiz hale getirildi

"Harun Egid" kod adlı terörist Mehmet Akin'in Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MİT, terörist Mehmet Akin'in etkisiz hale getirilmesi kararını aldı.





TSK ÜSLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Akin'in Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Akin, TSK'ya ait üs bölgesine saldırı için harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

