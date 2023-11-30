Avcılar’da 14 kişilik kalaşnikoflu gasp çetesi yakalandı

Avcılar'da 18 Ekim 2023 tarihinde polise başvuran bir mağdur otomobilin içinde otururken, yanına gelen silahlı ve maskeli kişilerin kendisini aşağı indirerek otomobilini gasp ettiğini söyleyip şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 20 Ekim 2023 tarihinde yine Avcılar'da bir başka otomobil daha gasp edildi. Polis ekipleri eşgal bilgilerinden aynı kişiler olduğunu tespit ettiği şüphelilerin peşine düşerken 21 Ekim 2023 tarihinde aynı bölgede bir otomobil daha gasp edildi. İstanbul polisini alarma geçiren olaylar zincirinde 23 Ekim 2023 tarihinde saat 03.30'da bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler bu kez gasp etmeyi başaramadıkları bir otomobilin arkasından ateş açtı. Şüpheliler aynı gecenin sabahında saat 07.00 sıralarında sürücüsünü zorla araçtan indirdikleri bir başka otomobili daha gasp etti.

280 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis çevrede bulunan güvenlik kameralarındaki 280 saatlik görüntüyü inceledi. Titizlikle incelenen görüntülerden şüphelilerin ilk olayı gerçekleştirmeden önce olay yerine geldikleri taksinin plakasını belirledi. Bu ipucu takip edilerek şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Esenler, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde daha önceden belirlenen 7 adrese baskın düzenlendi.

2 KALEŞNİKOF, 3 TABANCA, ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Liderliğini Oktay B.'nin (46)yaptığı gasp çetesi üyesi 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda 2 adet kaleşnikof otomatik silah, 3 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 adet çelik yelek, 1 adet kar maskesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

İŞYERİ KURŞUNLAMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Esenyurt'ta bir işyeri kurşunlama olayının da faili oldukları belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olay sırasında şüphelilerin işyerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin gasp ettiği 4 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin otomobilleri başka suç çetelerine satmayı planladıkları bu nedenle otoparklarda sahte plaka takarak sakladıkları öğrenildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında çete liderinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.