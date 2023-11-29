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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa geçit yok: 15 ilde eş zamanlı operasyon 37 gözaltı

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 08:23 Güncelleme 29 Kasım 2023, 08:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa geçit yok: 15 ilde eş zamanlı operasyon 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa geçit yok

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan Sibergöz-9 operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

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