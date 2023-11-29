Başkan Erdoğan ’İsrail’i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz’ demişti! Türk hukukçulardan Lahey çıkarması! Soykırımcı İsrail’in suçları tek tek sıralandı

BM'YE BAŞVURU YAPILACAK

Heyet Lahey'deki temaslarının ardından Cenevre'ye BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne geçti. Orada Filistin soruşturmasını yöneten ekibin lideriyle görüşüldü. Ona da başvurunun mahiyeti anlatıldı. Başvurunun önemli olduğu, gerekenin yapılacağı ifade edildi.

EN CİDDİ DELİLLER

Delillerin büyük bir kısmı bizatihi Gazze içinden elde edildi. Gazze'den yaralı olarak gelenlerin noter tasdikli beyanları, Gazze ile telefon irtibatı kurularak orada yaşayanların ve bu saldırılara maruz kalanların beyanları, bölgede görev yapan ve saldırılara bizzat tanıklık eden gazetecilerden alınan bilgiler delil klasörüne konuldu.

Savcılık görevlileri, götürülen delillerin bugüne kadar mahkemeye getirilen en ciddi deliller olduğunu söyledi. Savcılık görevlileri heyete, bu başvuruyu ciddiye aldıklarını, delillere dayandığını, şu ana kadar yapılan 5 başvuru arasında en ciddi başvuru olduğunu söyledi. Diğer başvuruların eleştiriye dayalı yazılı başvurular olduğu ifade edildi.

KATİL İSRAİL 4 SUÇ TİPİNİN HEPSİNİ İŞLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; ekipte bulunan İstanbul 2. No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "Temaslarımız çok olumlu geçti. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisine giren 4 suç var. Birincisi soykırım...İkincisi insanlığa karşı suçlar... Üçüncüsü savaş suçları, sonuncusu da saldırı suçları.... Gazze'de bu 4 suç tipinin hepsi işlenmiştir. Başvurumuzu bu doğrultuda yaptık ve çok önemli bir dilekçe hazırladık. Lahey ve Cenevre'ye 3 bin 5 kişilik dilekçe ile gittik ama halen imza verenlerin sayısı artıyor. Yeni gelen imzaları da ilave ediyoruz" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN