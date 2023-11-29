Gigi Hadid İsrail’in organ ve deri hırsızlığı yaptığını paylaştı! Yine hedef oldu: Yahudi lobisi tarafından "komplo teorileri yaymakla" itham edildi

Newsweek ise "Gigi Hadid'in İsrail'i organ toplamakla suçlaması öfkeye yol açtı" dedi. Daily Beast sitesi ise Gigi Hadid'in, bu paylaşımı ile yeni tepkilerle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Berkeley Üniversitesi'nde Antropoloji Profesörü Nancy- Sheper-Hughes, 2000'de yaptığı bir röportajda İsrail'in Filistinliler'in organlarını ve derilerini çaldığını ve İsrailli hastalar için kullandığını belgelemişti.

Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail'in çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülke olduğunu vurguladığı paylaşımı nedeni ile hedef haline getirilmişti. NOTLAR

Türkiye, Gazze'nin içinde bir sahra hastanesi kurulması için hazırlıklara başladı. Türkiye'den giden bir ekip, saha araştırması yapıyor.

Savaş sonrası Netanyahu'nun gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İsrail bırakılan rehinelere konuşmayı yasakladı.

ÖZGÜR KIZ

İsrail askerine 2012'de daha 13 yaşındayken kafa tutan Filistinli küçük kız, özgürlüğüne kavuşacak. Serbest bırakılacak 50 Filistinli arasında, direnişin sembol isimi Ahed Tamimi'nin olduğu açıklandı. Tamimi, 3 hafta önce Batı Şeria'daki evine yapılan baskınla İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN