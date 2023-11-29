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Gigi Hadid İsrail’in organ ve deri hırsızlığı yaptığını paylaştı! Yine hedef oldu: Yahudi lobisi tarafından "komplo teorileri yaymakla" itham edildi

Her fırsatta Filistin’e destek çıkan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, İsrail’in organ ve deri hırsızlığı yaptığını paylaştı. Bir kez daha hedef yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Gigi Hadid İsrail’in organ ve deri hırsızlığı yaptığını paylaştı! Yine hedef oldu: Yahudi lobisi tarafından komplo teorileri yaymakla itham edildi

Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'i, Gazze'deki ölülerden organ çalmakla suçladı. Soruşturma açılması yönünde çağrı yaptı. Filistinli model Gigi Hadid de İsrailli bir profesörün itirafını paylaştı. Videoda, Filistinliler'in organlarının nasıl alındığı bir bir anlatıldı.

'ORGAN'İZASYON
Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, bir kez daha siyonist lobinin hedefi haline geldi. İsrail'in Şifa Hastanesi'nden ceset çalmasının ardından gündeme gelen organ hırsızlığı ile ilgili bir belgeseli Instagram'dan servis etti.

Yahudi lobisi tarafından "komplo teorileri yaymakla" itham edildi. Visegrad 24 adlı siyonist destekçisi hesap Gigi Hadid'in Instagram story'sini paylaşarak "Gigi Hadid, İsrail'in Filistinliler'in organlarını topladığı yönünde Yahudi karşıtı kan iftirası komplo teorileri yaymaya başladı" sözlerini kaydetti.

Newsweek ise "Gigi Hadid'in İsrail'i organ toplamakla suçlaması öfkeye yol açtı" dedi. Daily Beast sitesi ise Gigi Hadid'in, bu paylaşımı ile yeni tepkilerle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Berkeley Üniversitesi'nde Antropoloji Profesörü Nancy- Sheper-Hughes, 2000'de yaptığı bir röportajda İsrail'in Filistinliler'in organlarını ve derilerini çaldığını ve İsrailli hastalar için kullandığını belgelemişti.

Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail'in çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülke olduğunu vurguladığı paylaşımı nedeni ile hedef haline getirilmişti.

NOTLAR
Türkiye, Gazze'nin içinde bir sahra hastanesi kurulması için hazırlıklara başladı. Türkiye'den giden bir ekip, saha araştırması yapıyor.
Savaş sonrası Netanyahu'nun gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İsrail bırakılan rehinelere konuşmayı yasakladı.

ÖZGÜR KIZ
İsrail askerine 2012'de daha 13 yaşındayken kafa tutan Filistinli küçük kız, özgürlüğüne kavuşacak. Serbest bırakılacak 50 Filistinli arasında, direnişin sembol isimi Ahed Tamimi'nin olduğu açıklandı. Tamimi, 3 hafta önce Batı Şeria'daki evine yapılan baskınla İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı.

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