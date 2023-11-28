A Haber ekranlarında tek tek anlatıldı! 2024’te TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri? Yeni nesil gemiler, yerli SİHA’lar...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZALTISI: STM500

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Bu denizaltı dünyanın en gelişmiş denizaltısı. Sessiz ve Akdeniz'deki en büyük avcı köpek balığı. En büyük silah Doğu Akdeniz'deki denizaltılar olacak.

TCG İSTANBUL - TCG PİRİREİS DENİZALTISI

İstanbul sınıfı gemiler kendi içerisinde en iyi gemiler olduğu gibi dünyaya da satıyoruz. Pakistan'a satıyoruz. Su üstü ve su altında Türk Donanması Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanımızın söylediği gibi üstün bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu denizaltıyla dünyadaki hiçbir denizaltı savaşamaz.

İNSANSIZ DENİZ ARACI: MİR SİDA, SALVO SİDA, ULAQ SİDA

Aynı hedefe eş zamanlı taaruz edebilidkleri gibi tamamen insansız robotik sistemler bunlar. Yani bir gemiyi 4'lü ve ya 8'li kolda kıstırıp yerle bir edebilirler, batırabilirler.

SİPER BLOK- 1 2 3 -

Kısa ve orta mesafeyle yüksek irtifada Türk Hava Sahası yani Boğazlar'dan Edirne'nin 20-30 km - 100 km'sinden İran daha sınırlarına kadar olan bütün bu sahayı kapsıyacak bir hava savunmasında gördüğümüz gibi radarları, kısa mesafedeki deniz savunmasını yapabilir.