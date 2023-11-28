A Haber ekranlarında tek tek anlatıldı! 2024’te TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri? Yeni nesil gemiler, yerli SİHA’lar...

Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın askeri alanda en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor.
Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın askeri alanda en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor.
A Haber ekranlarında Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, havada, karada, denizde gurur tablosu oluşturacak Türk silahlarının özelliklerini ele aldı.
İşte 2024 yılında TSK envanterine girecek, dosta güven düşmana korku salacak o silahlar...
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZALTISI: STM500
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Bu denizaltı dünyanın en gelişmiş denizaltısı. Sessiz ve Akdeniz'deki en büyük avcı köpek balığı. En büyük silah Doğu Akdeniz'deki denizaltılar olacak.
TCG İSTANBUL - TCG PİRİREİS DENİZALTISI
İstanbul sınıfı gemiler kendi içerisinde en iyi gemiler olduğu gibi dünyaya da satıyoruz. Pakistan'a satıyoruz. Su üstü ve su altında Türk Donanması Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanımızın söylediği gibi üstün bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu denizaltıyla dünyadaki hiçbir denizaltı savaşamaz.
İNSANSIZ DENİZ ARACI: MİR SİDA, SALVO SİDA, ULAQ SİDA
Aynı hedefe eş zamanlı taaruz edebilidkleri gibi tamamen insansız robotik sistemler bunlar. Yani bir gemiyi 4'lü ve ya 8'li kolda kıstırıp yerle bir edebilirler, batırabilirler.
SİPER BLOK- 1 2 3 -
Kısa ve orta mesafeyle yüksek irtifada Türk Hava Sahası yani Boğazlar'dan Edirne'nin 20-30 km - 100 km'sinden İran daha sınırlarına kadar olan bütün bu sahayı kapsıyacak bir hava savunmasında gördüğümüz gibi radarları, kısa mesafedeki deniz savunmasını yapabilir.
BARBAROS KIYI SAVUNMA
Eğer bize has donanma geliyorsa bunu 250 km'den vurabilecek kadar atmaca füzesini yaptık.
KAAN 27 ARALIK'TA GELİYOR
KAAN, kral hükümdar. 27 Aralık'ta geliyor. 25 gün kaldı. Supercruse kabiliyeti var yani çok alçak irtifadan bir şekilde düşman radarlarına görünmeden vurabilen bir güç. Kaan Hava Kuvvetleri'ne hava üstünlüğü sağlayacak. Aynı zamanda atmaca füzesiyle denizaltını vurabilir. Uçak, yazılımı ve roketi yerli.
ANKA - 3
Havada 10 saate kadar kalabilir. 1200 kilo bomba taşıyor.