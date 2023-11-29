Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nın eşi Le Thi Bich Tran ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nın eşi Le Thi Bich Tran ile görüştü.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Vietnam Başbakanı'nın değerli eşi Le Thi Bich Tran ile bir araya geldik.
Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret eden Le Thi Bich Tran Hanımefendi'nin, burada Olgunlaşma Enstitülerimiz tarafından hazırlanan Ankara sof kumaşı sergisini ve defilesini izleyerek, hayranlık uyandırıcı bulmasından mutluluk duydum.
Bunun üzerine kendisine Türk İğnesinin Mucizesi ve Türkiye'nin Dokuma Atlası Projelerinin serüvenlerini anlattım.
Ülkelerimizin bilhassa dokuma kumaşlar ve geleneksel motifler konusunda sahip olduğu kültürel zenginliği, dünyaya tanıtmaya yönelik iş birliği alanlarımızı görüştük.
Sıfır Atık tecrübemizi ve geri dönüşüm alanında edinilen kazanımları paylaşarak, çevre sorunlarıyla birlikte mücadelenin önemine değindik.
Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Le Thi Bich Tran Hanımefendi'ye, ortak evimiz dünyanın geleceği adına attığı bu önemli adım için teşekkürlerimi sunuyorum. #DünyaOrtakEvimiz" ifadelerini kullandı.