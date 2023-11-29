Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı’nın eşi Le Thi Bich Tran ile görüştü

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Vietnam Başbakanı'nın değerli eşi Le Thi Bich Tran ile bir araya geldik.

Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret eden Le Thi Bich Tran Hanımefendi'nin, burada Olgunlaşma Enstitülerimiz tarafından hazırlanan Ankara sof kumaşı sergisini ve defilesini izleyerek, hayranlık uyandırıcı bulmasından mutluluk duydum.

Bunun üzerine kendisine Türk İğnesinin Mucizesi ve Türkiye'nin Dokuma Atlası Projelerinin serüvenlerini anlattım.