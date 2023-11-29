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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik telefon görüşmesi: İsrail hukuk önünde hesap vermeli

Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik telefon görüşmesi: İsrail hukuk önünde hesap vermeli

Başkan Erdoğan, bugün yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

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