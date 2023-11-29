Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik telefon görüşmesi: İsrail hukuk önünde hesap vermeli

Erdoğan İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

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