Meral Akşener’e siyasi rüşvet! Özgür Özel ile görüşme öncesi yandaş isim dillendirdi

AKŞENER'İ MASAYA OTURTMA ÇABALARI İYİ Parti karışırken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener 'i masaya çekmek için uğraşıyor. Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı...

CHP yandaşı Sözcü'deki köşesinde CHP-İYİ Parti temaslarına ilişkin "O görüşmeden iş birliği çıkabilir" başlığını atan Deniz Zeyrek CHP'deki değişimin atmosferi değiştirdiğini iddia etti.

SİYASİ RÜŞVET Mİ TEKLİF EDECEKLER? CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor.

CHP YANDAŞI ZEYREK: İLÇELER VERİLEBİLİR

TBMM'de Özel'i ziyaret ettiğini ve Akşener ile yapılacak görüşmeye ilişkin son durumu sorduğunu kaydeden Zeyrek şunları yazdı:

"CHP'de yönetimin değişmesi, İYİ Parti'nin 81 ilde ayrı aday çıkarma kararını yenilenmesine zemin hazırlayabilir ve iki parti bazı illerde iş birliği yapabilir.

Örneğin Ankara'da büyükşehirin yanı sıra ilçelerde iş birliği yapılabilir. Etimesgut, Keçiören, Sincan gibi belediyeleri İYİ Parti alabilir. Mamak, Gölbaşı gibi ilçeleri İYİ Parti'nin desteklediği CHP'li adaylar kazanabilir.

Benzer örnekler İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi kentlerden de verilebilir.

İki partinin iş birliği Denizli, Balıkesir, Manisa ve Bursa gibi illeri de muhalefete geçirebilir."

Muhalefetin 14 Mayıs'ta kaçırdığı fırsatı 31 Mart'ta yakalayabileceğini iddia eden Deniz Zeyrek, "O nedenle, bu yılın en önemli siyasi gelişmelerinden biri Akşener-Özel görüşmesi olacak. Akşener'in, Özel'in bugüne kadar gösterdiği çabayı karşılıksız bırakmaması, seçimin kaderini değiştirebilir. Benden yazması!" ifadelerini kullandı.