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Meral Akşener'e siyasi rüşvet! Özgür Özel ile görüşme öncesi yandaş isim dillendirdi

Genel seçimlerde fark yiyen muhalefet yerel seçimlere giderken yine entrikalarla birbirini yiyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altındaki Özgür Özel'e kaptırırken parti kaldığı yerden aynen devam ediyor. CHP'ye rest çekerek "İttifak yapmayacağız" diyen İyi Parti ise akçeli işler ve taciz iddiaları ile sarsılıyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel zaman zaman kendi açıklamaları zaman zaman yandaşları üzerinden Akşener'i masaya çekmek isterken yüz yüze ilk temasın yarın gerçekleşeceği ortaya çıktı. CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor. Özgür Özel ile görüşen CHP yandaşı Deniz Zeyrek söz konusu iddiaları görüşme öncesi dillendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 10:32 Güncelleme 29 Kasım 2023, 10:47
Meral Akşener’e siyasi rüşvet! Özgür Özel ile görüşme öncesi yandaş isim dillendirdi

14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından muhalefet karıştı.

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında ipler gerilirken peşi sıra krizler ve entrikalar patlak verdi.

CHP'DE KOLTUK DEĞİŞTİ
CHP ile köprüleri atan Meral Akşener her açıklamasında "81 ilde aday göstereceğiz" diyerek ittifaka kapıları kapattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında...

İYİ PARTİ KAYNIYOR: İSTİFALAR TACİZ İDDİLARI AKÇELİ İŞLER
Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için baskı üstüne baskı kuruyor. İmamoğlu ve Özel "ittifakı kurarız" diyerek Akşener'i masaya çekmek isterken İYİ Parti'nin içi de taciz, akçeli işler ve istifalarla kaynıyor.

İYİ Parti'den son dönemde Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz, Adnan Beker partiden istifa ederken Ümit Dikbayır ise ayrı bir krizin fitilini ateşledi. Ardından bir bomba daha patlatan Dikbayır partinin Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in vesayeti altında olduğunu iddia etti. Partiye Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar üzerinden kayıt dışı para sokulduğunu söyledi. Benzer iddiaları ve daha fazlasını Takvim.com.tr'ye konuşan İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve GİK Üyesi Arzu Önşen de dillendirdi.

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AKŞENER'İ MASAYA OTURTMA ÇABALARI
İYİ Parti karışırken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener'i masaya çekmek için uğraşıyor. Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı...

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ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER YARIN GÖRÜŞECEK
Yaşanan gelişmeler sonrası Akşener ile Özgür Özel'in yarın sabah saatlerinde görüşeceği öğrenildi.

SİYASİ RÜŞVET Mİ TEKLİF EDECEKLER?
CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor.

Özgür Özel ile görüşen İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Deniz Zeyrek söz konusu iddiaları görüşme öncesi dillendirdi.

CHP yandaşı Sözcü'deki köşesinde CHP-İYİ Parti temaslarına ilişkin "O görüşmeden iş birliği çıkabilir" başlığını atan Deniz Zeyrek CHP'deki değişimin atmosferi değiştirdiğini iddia etti.

CHP YANDAŞI ZEYREK: İLÇELER VERİLEBİLİR
TBMM'de Özel'i ziyaret ettiğini ve Akşener ile yapılacak görüşmeye ilişkin son durumu sorduğunu kaydeden Zeyrek şunları yazdı:

"CHP'de yönetimin değişmesi, İYİ Parti'nin 81 ilde ayrı aday çıkarma kararını yenilenmesine zemin hazırlayabilir ve iki parti bazı illerde iş birliği yapabilir.

Örneğin Ankara'da büyükşehirin yanı sıra ilçelerde iş birliği yapılabilir. Etimesgut, Keçiören, Sincan gibi belediyeleri İYİ Parti alabilir. Mamak, Gölbaşı gibi ilçeleri İYİ Parti'nin desteklediği CHP'li adaylar kazanabilir.

Benzer örnekler İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi kentlerden de verilebilir.

İki partinin iş birliği Denizli, Balıkesir, Manisa ve Bursa gibi illeri de muhalefete geçirebilir."

Muhalefetin 14 Mayıs'ta kaçırdığı fırsatı 31 Mart'ta yakalayabileceğini iddia eden Deniz Zeyrek, "O nedenle, bu yılın en önemli siyasi gelişmelerinden biri Akşener-Özel görüşmesi olacak. Akşener'in, Özel'in bugüne kadar gösterdiği çabayı karşılıksız bırakmaması, seçimin kaderini değiştirebilir. Benden yazması!" ifadelerini kullandı.

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