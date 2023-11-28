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Son dakika: İzmir'de suya 5 ayda yüzde 58 zam! CHP'li Tunç Soyer'den vatandaşa yeni kazık

Su kesintilerinin dur durak bilmediği CHP yönetimindeki İzmir’de Tunç Soyer geçtiğimiz Ağustos ayında suya yüzde 43 zam yapmıştı. Zammın üzerinden henüz çok vakit geçmeden Soyer yüzde 15 daha zam yaptı.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:06 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:14
Son dakika: İzmir’de suya 5 ayda yüzde 58 zam! CHP’li Tunç Soyer’den vatandaşa yeni kazık

Sık sık su kesintileriyle gündem olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir ve Su Kanalizasyon İdaresi (İZSU), suya yeniden zam yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde İBB iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

SUYA YÜZDE 15 ZAM
Meclis oturumunda, kentte kullanılan su oranına 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekle yüzde 15 oranında zam yapılacağı öğrenildi.

CHP yönetimindeki İzmirde suya yüzde 43 zam yapıldı
CHP yönetimindeki İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

Meclis gündemine gelen önerge CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU
1 Aralık tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi.

Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.

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