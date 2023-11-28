Son dakika: İzmir’de suya 5 ayda yüzde 58 zam! CHP’li Tunç Soyer’den vatandaşa yeni kazık

SUYA YÜZDE 15 ZAM

Meclis oturumunda, kentte kullanılan su oranına 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekle yüzde 15 oranında zam yapılacağı öğrenildi.

Meclis gündemine gelen önerge CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

1 Aralık tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi.