81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personelle, 4 bin 158 ikamet ile 4 bin 348 noktada hakkında arama kaydı bulunan firarilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.