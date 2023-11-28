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İzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haberleri... İzmir'de PKK/KCK'lı teröristler ile ailelerine destek vererek örgütten kopmaları engellemeye çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:07 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:07
İzmir’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetler yürüterek etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ile örgüt suçundan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

5 GÖZALTI
Aralarında Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği ve Avesta Dil Kültür Derneği başkanlarının da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.

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