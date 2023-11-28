Son dakika: Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü kapatıldı! Feribot seferleri iptal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.







FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 17.00 ve 21.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 21.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.