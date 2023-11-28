Peş peşe kritik temaslar! Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan Stoltenberg ve Blinken ile görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika 'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Blinken, Fidan ile birkaç hafta önce Ankara'dayken çok iyi görüşmeler yaptıklarını dile getirerek bugün de aynı şekilde iyi bir görüşme yapmayı beklediklerini belirtti.

Blinken, herkesin Gazze'deki kriz üzerine çalıştığına işaret ederek "Gelecek hazirandaki zirveye, (NATO'nun) 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken burada, NATO'da (toplantısında) İsveç'in üyeliği dahil pek çok meselemiz var. Birçok diğer mesele ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırıları var." dedi.

Bu konulardaki perspektiflerini paylaşma fırsatı için minnettar olduğunu belirten Blinken, "Önemli ve çok değerli NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğimiz için de minnettarım." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan da bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'de bulunduklarını kaydederek "Önümüzde çok önemli konular ve hepimizin çok açık ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve işbirliğimize gerçekten değer veriyoruz." diye konuştu.