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ÇEMBER-7 Operasyonu | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4. bin 158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda 'Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-7 Operasyonlarında' arama Kaydı bulunan 1034 firari yakalandı."

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 20:45 Güncelleme 28 Kasım 2023, 21:09
ÇEMBER-7 Operasyonu | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4. bin 158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda 'Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-7 Operasyonlarında' arama Kaydı bulunan 1034 firari yakalandı."

81 ilde eş zamanlı 'ÇEMBER-7' operasyonu!



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