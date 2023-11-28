Başarılı tek bir icraatleri yok! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı tekrar kapatıldı: "Çalışmalar devam ediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından törenle açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı Parkı açılıştan sonra çalışmalar devam ediliyor diyerek ziyarete kapatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından törenle açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı Parkı açılıştan sonra çalışmalar devam ediliyor diyerek ziyarete kapatıldı.
AÇILIŞTAN 2 GÜN SONRA KAPATILDI
Çalışmalar tamamlanmadan açılışı yapılan parka vatandaşlar gezmek için giremedi.
İMAMOĞLU YİNE YAPTI ŞOVUNU: BURASI CANLI BİR MEKANA DÖNÜŞTÜ
Açılıştan 2 gün sonra kapatılan fidanlığın çok canlı bir mekana dönüştüğünü söyleyen İmamoğlu, "Bahçıvanlık Okulu ile çok geniş Doğa Kütüphanesi'yle ve İstanbul'da yaptığımız kreş devriminin en büyük kreşiyle, Enstitü İstanbul İSMEK eğitim binasıyla, tohum merkeziyle, çocuk oyun ve spor alanlarıyla, restoranıyla, yeme içme mekanlarıyla, geniş etkinlik ve konser mekanıyla çok nitelikli, çok özellikli bir alan oldu." ifadelerini kullanarak halkın kullanamadığı hizmetleri teker teker sıraladı.
FİDANLIKTAKİ BİR KISIM AĞAÇ KÖKÜNDEN KESİLDİ
Acilen açılışı yapılan Fidanlık alanında çok sayıda ağacında kökünden kesildiği dikkati çekti.
Ana girişi kapatılan parkın içerisinde hala çalışmaların devam ettiği görüldü.