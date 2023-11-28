Başarılı tek bir icraatleri yok! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı tekrar kapatıldı: "Çalışmalar devam ediyor"

İMAMOĞLU YİNE YAPTI ŞOVUNU: BURASI CANLI BİR MEKANA DÖNÜŞTÜ

Açılıştan 2 gün sonra kapatılan fidanlığın çok canlı bir mekana dönüştüğünü söyleyen İmamoğlu, "Bahçıvanlık Okulu ile çok geniş Doğa Kütüphanesi'yle ve İstanbul'da yaptığımız kreş devriminin en büyük kreşiyle, Enstitü İstanbul İSMEK eğitim binasıyla, tohum merkeziyle, çocuk oyun ve spor alanlarıyla, restoranıyla, yeme içme mekanlarıyla, geniş etkinlik ve konser mekanıyla çok nitelikli, çok özellikli bir alan oldu." ifadelerini kullanarak halkın kullanamadığı hizmetleri teker teker sıraladı.