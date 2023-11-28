Başkan Erdoğan ve ailesi affetmedi! Asılsız paylaşımlara suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Erdoğan ailesi özellikle sosyal medyada sistematik şekilde gerçekleştirilen iftiralara yönelik hukuki mücadele veriyor.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Erdoğan ailesi hakkında yeni bir iftira kampanyası yapıldı ve iftira niteliğinde asılsız paylaşımlar yapıldı.

Erdoğan ve ailesi, sosyal medya üzerinden yapılan iftira niteliğindeki paylaşımların sahibi Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Metin Cihan'a 'Hakaret' ve 'İftira' suçlarından dava açılması talep edildi.

Şikayet üzerine İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.