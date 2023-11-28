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Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 18:08 Güncelleme 28 Kasım 2023, 18:56
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü!

Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.



Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.



Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.



BAŞKAN BARROSO'YU KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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