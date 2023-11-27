Trakya’da gaz merkezinin kurulması için yol haritasında anlaşma sağlandı! Rusya ile Türkiye’den kritik adım

MARMARA EREĞLİSİ, DÖRTYOL VE SAROS

Türkiye'nin, kurulacak gaz merkezi için tedarik gücü, boru hatlarıyla da sınırlı değil. Tedarik edilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için de önemli tesisler devrede. Bu tesislerden biri, Marmara Ereğlisi LNG Terminali. Her biri 85 bin metreküp kapasiteli 3 ayrı depolama tankına sahip Marmara Ereğlisi LNG Terminali, ithal edilen LNG'yi depoluyor, depolanan LNG'yi istenilen miktarda gazlaştırarak Rusya - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattına sevk ediyor ve kara tankerlerine LNG dolumu gerçekleştiriyor.

Bir diğer önemli LNG ünitesi de Hatay'daki Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Terminali. Türkiye'nin üçüncü FSRU Gemisi Ertuğrul Gazi de bu bölgede faaliyet gösteriyor. 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip Ertuğrul Gazi FSRU da deposundaki LNG'yi gazlaştırarak ulusal şebekeye iletebiliyor.

Türkiye'nin üçüncü FSRU gemisi Saros FSRU Projesi ile de yıllık 7.3 milyar metreküp gazlaştırma yapılıyor.

"TÜRKİYE'DE ENERJİ MERKEZİNİ 2024'TE KURMUŞ OLURUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başlarında St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus enerji şirketi Gazprom'la Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Gazprom'la ve bu projedeki ortaklarımızla özellikle elektronik bir ticaret platformu kurulmasını istişare ediyoruz. Bunun çok uzun bir süre almayacağına inanıyorum. Umuyorum yaklaşık bir yıl içerisinde bu ticaret platformunu kurmuş oluruz" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN