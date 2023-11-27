Trakya’da gaz merkezinin kurulması için yol haritasında anlaşma sağlandı! Rusya ile Türkiye’den kritik adım

Trakya'da yer tespit çalışmaları da devam ederken, merkezin 2024 yılında kurulması hedefleniyor. Topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin gaz merkezi için altyapısı hazır durumda.
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı çerçevesinde Türkiye'de temaslarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüştü.
Novak, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin pratik uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söyledi.
YOL HARİTASI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILIYOR
Novak, "Gaz merkezi konusunda Gazprom ile Botaş şirketi arasında yakın bir etkileşim var. Şu anda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılıyor. Türk heyeti gelişmeleri öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Anlaşmaların devam edeceğine eminim. Projenin pratik uygulaması konusunda yakın gelecekte ulaşılabilecek" dedi.
TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK
Topraklarından 7 ayrı doğalgaz hattı geçen Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası ile de doğalgazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak olan Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip:
HATTIN KAPASİTESİ 14 MİLYAR METREKÜP
Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 845 kilometre uzunluğunda. Hattın kapasitesi 14 milyar metreküp.