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Kastamonu ve Artvin'de gemiler karaya oturdu! Mürettebat kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. Gemideki mürettebatın tümü kurtarıldı. Öte yandan Artvin'in Hopa ilçesinde de bir yük gemisi karaya oturdu. Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (İki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 07:20 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:46
Kastamonu ve Artvin’de gemiler karaya oturdu! Mürettebat kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmaya ara verildi.

Gelibolu'da yük gemisi karaya oturdu!

Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı. Kurtarılan mürettebat İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Kastamonu'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de su seviyesi yükseldi. İnebolu, Abana, Cide ilçelerinde yükselen deniz suyu iş yerleri, yolları ve evleri bastı. Limanlarda hasar meydana geldi. Valilik ve belediye ekipleri, hasar tespiti ve kapanan yolların onarılması için çalışma başlattı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu Limanı yakınında karaya oturan yük gemisinde incelemelerde bulundu. Gemi personeli için yapılan kurtarma operasyonu hakkında bilgi alan Vali Dallı, şehirde fırtına dolayısıyla meydana gelen hasara ilişkin de açıklama yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sahil şeridinde sorunlar yaşandığını aktaran Vali Dallı, "Özellikle Abana'da evleri ve iş yerlerini dalgaların şiddetinden dolayı taşan sular bastı. İnebolu'da da bazı iş yerlerimizde sıkıntılarımız var. Limanlarımızda sıkıntılarımız var. Abana Limanı'nda mendirek çok ciddi hasar aldı. İnebolu Limanı'nda da aynı şekilde hasar var" dedi.

'HAVANIN DÜZELMESİNİ BEKLERKEN FIRTINAYLA SÜRÜKLENMİŞ'

Karaya oturan gemideki 2'si Türk, 3'ü Hindistan, 6'sı Pakistan uyruklu personelin yara almadan kurtarılması nedeniyle, görevli ekiplere teşekkür eden Dallı, "Gemi, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan ürün yüklemiş. İnebolu Limanı'mıza gelmiş, 4 gün önce. Yükünü tamamen boşaltmış. Hava şartları biraz düzeldikten sonra gitmeyi beklerken bağlı bulunduğu yerden fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlamış. Liman çıkışına kadar gelmiş, burada karaya oturmuş. Fırtına dindikten sonra yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği, herhangi bir hasar alıp almadığı tespit edilecek. Yüzdürülemeyecek durumdaysa içindeki yakıtı, yağı, profesyonel ekiplerce boşaltılacak. Yüzdürülebilir durumdaysa da römorkörlerle çekilip götürülecek" diye konuştu.

'CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK'

Vali Dallı, su basmalarından kaynaklı hasarın tespiti için ekiplerin çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetleri, kayıpları varsa, onların telafisi için elden gelen neyse hep beraber yapacağız. Limanlarda meydana gelen hasarların giderilmesi ayrı bir mevzu. O daha uzun sürecek bir prosedür. Yollarımızda su taşmasından mütevellit kapanan yerlerimiz var. Cide'de gece özellikle yola taşma vardı. Yolun bir kısmı, özellikle Bartın tarafına giden şeritte kopmalar, yıkılmalar var. O yüzden orada tek şeritten şu anda ulaşım sağlanıyor. Onları gidermek için Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerimiz, belediyelerimizin ekipleri hep birlikte çalışıyor. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralanmamız şu an itibarıyla yok. Bundan sonra da olmamasını temenni ediyoruz. Abana'da su basan evler var. İnebolu'da ev yok bildiğim kadarıyla. Evrenye köyümüzde 4 evi su basmış ama boş evler. Onun dışında İnebolu'da su basan ev yok ama bazı iş yerleri var. Sahile yakın yerlerdeki kafe, restoran tarzı yerler veya balıkçı barınaklarının kulübeleri ciddi hasar görmüş durumda."

ARTVİN'DE YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU
Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Geminin karaya oturması üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaya oturan geminin personeli canlı yayında kurtarıldı

Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azeri, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 mürettebatın tahliyesi için çalışma başlattı.

Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (İki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarıldı.

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