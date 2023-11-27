Kastamonu ve Artvin’de gemiler karaya oturdu! Mürettebat kurtarıldı

'CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK'

Vali Dallı, su basmalarından kaynaklı hasarın tespiti için ekiplerin çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetleri, kayıpları varsa, onların telafisi için elden gelen neyse hep beraber yapacağız. Limanlarda meydana gelen hasarların giderilmesi ayrı bir mevzu. O daha uzun sürecek bir prosedür. Yollarımızda su taşmasından mütevellit kapanan yerlerimiz var. Cide'de gece özellikle yola taşma vardı. Yolun bir kısmı, özellikle Bartın tarafına giden şeritte kopmalar, yıkılmalar var. O yüzden orada tek şeritten şu anda ulaşım sağlanıyor. Onları gidermek için Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerimiz, belediyelerimizin ekipleri hep birlikte çalışıyor. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralanmamız şu an itibarıyla yok. Bundan sonra da olmamasını temenni ediyoruz. Abana'da su basan evler var. İnebolu'da ev yok bildiğim kadarıyla. Evrenye köyümüzde 4 evi su basmış ama boş evler. Onun dışında İnebolu'da su basan ev yok ama bazı iş yerleri var. Sahile yakın yerlerdeki kafe, restoran tarzı yerler veya balıkçı barınaklarının kulübeleri ciddi hasar görmüş durumda."

ARTVİN'DE YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.