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Küresel nüfus azaltma çetesinin Türkiye ayağı mı? Rahmi Koç'tan akılalmaz açıklama: 50 milyon bile fazla

Küresel çete, dünyanın nüfus politikasını kontrol etmek amacıyla farklı ülkelerdeki vakıf ve sermaya sahipleri eliyle denetim mekanizmaları kuruyor. Geçtiğimiz yıllarda Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'deki nüfusun giderek fazlalaştığından yakınarak, nüfusun az olması gerektiğini ifade etmişti. Benzer bir söylemi bugünlerde yeniden tekrarlayan Koç, "Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." diyerek adeta gelişmekte olan Türkiye'nin genç nüfus artışına karşı olduğunu ifade etti. Küresel çetenin Başkan Erdoğan, her defasında nüfusun daha fazla olması gerektiğini vurguluyor.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 18:29 Güncelleme 22 Kasım 2023, 18:30
Küresel nüfus azaltma çetesinin Türkiye ayağı mı? Rahmi Koç’tan akılalmaz açıklama: 50 milyon bile fazla

2015 yılında Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'deki nüfusun sürekli olarak yükseldiğinden yakınarak, nüfusun az olması gerektiğini ifade etmişti.

KÜRESEL ÇETENİN TÜRKİYE AYAĞI MI?
Dönem dönem yaptığı açıklamalarla Türkiye'de nüfus artışını frenlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden kurmuş olduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ile bunu destekleyen Rahmi Koç, küresel çetenin nüfus planının bir parçası olduğunu bir kez daha itiraf etti.

EKONOMİYİ SAĞLAMLAŞTIRMAK ZOR YALANI
Koç, yaptığı açıklamada, "Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor." dedi.

İşsizliği bahane ederek devletin verdiği destek ve teşviklere değinmeden Koç, "Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım" ifadelerini kullandı.



KOÇ: TÜRKİYE'DE NÜFUS FAZLA
Devletteki çalışan sayısı ve milletvekili sayısıyla ilgili de konuşan Koç, "Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur. O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı'nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum." diyerek önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetecek hükümetlere küresel plana destek sağlamaları için adeta tehdit etti.

KÜRESEL ÇETENİN TÜRKİYE AYAĞININ FİNANSÖRÜ KOÇ
Birçok ülkede kanlı çatışmalarla ve soykırım yoluyla nüfus artışını frenleyen Batı, Türkiye'de ise yıllarca, Koç ailesinin kurduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) aracılığıyla 'kansız soykırım' uyguladı. Başarısından dolayı vakfın kurucusu Vehbi Koç'a BM tarafından 1994'te ödül bile verilmişti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NÜFUSU AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYOR: KOÇ'A GÖRE, 50 MİLYON BİLE FAZLA
Vehbi Koç'un 1985 yılında bir grup işadamı, akademisyen, iş ve işveren kuruluşları temsilcileri ile birlikte kurduğu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Türkiye'nin nüfusunun hiç de fazla olmadığı bir dönemde nüfus planlaması kampanyaları, yürüttü. Türkiye'nin nüfusunun düşürülmesi için milyonlarca dolar harcanarak medyada kampanyalar gerçekleştirildi. Rahmi Koç, Türkiye'nin nüfusunun 50-60 milyonu geçmemesi gerektiğini belirtirken, babası Vehbi Koç'un, nüfusu kontrol amacıyla vakıf kurduğu 1985 yılında nüfusun 50 milyon 664 bin kişi olması dikkat çekiyor. Bu durum, Koç'lara aslında 50 milyonun da fazla olduğunu gösteriyor.

BM'DEN KOÇ'A ÖDÜL
Vehbi Koç'un Türkiye'nin nüfusunu düşürme çabaları karşılıksız kalmadı. Dönemin BM Genel Sekreteri Boutros Gali tarafından ödüllendirildi. Koç Holding resmi internet sayfasında kurucu Vehbi Koç'un aldığı "Dünya Nüfus Planlaması Ödülü"ne, "1994'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nı ve başkanını başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdi. Dünya Nüfus Planlaması Ödülü, 14 Haziran 1994'te, Boutros Gali tarafından Vehbi Koç'a verildi" ifadeleriyle yer veriliyor. Koç'un yönettiği bu vakfın; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Hollanda Büyükelçiliği Matra ve İnsan Hakları Programı, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu, DVV International Türkiye, Dünya Bankası, Merck Sharp & Dohme gibi uluslararası ve yabancı kuruluşlardan destek alması dikkat çekiyor.

RAHMİ KOÇ'UN LİBERAL ÇELİŞKİSİ
Koç'un açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Cumhuriyet'in 100. yıl perspektifi hakkında bir gazeteye konuşan Rahmi Koç şöyle söylüyor: "Devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dâhil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur." Kesinlikle katılıyorum. Memur cumhuriyetiyiz.

Ancak Rahmi Bey'in mülakatının devamında söyledikleri, liberal yaklaşımıyla çelişiyor:

"O bakımdan nüfus artışı çok önemli. Bunu rahmetli babamız zamanında görmüş ve Aile Planlaması Vakfı'nı kurmuş. Bunun üzerine bugün çalışılıyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılmalı, onlara uyulmalı. Hangi hükümet gelirse gelsin o bayrağı daha da ileri götürmeli. Ben ikinci yüzyılı böyle görüyorum."

Nüfus artış hızının düşmesinin Avrupa'yı nasıl zorladığı bir yana yaşamın doğal dengesine müdahale etmek devlete mi kaldı?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OLARAK NÜFUSUMUZUN 85 MİLYON OLMASI YETERLİ DEĞİL
Geçtiğimiz ay Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla düzenlenen 8. Aile Şurası'nda, modern dünyanın gelişmesiyle aile bağları zayıflarken, aile kurumunun öneminin daha arttığını belirten Başkan Erdoğan, "Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.


Geniş aileden çekirdek aileye, oradan da bireysel yaşama geçişin günümüz insanını ailenin sunduğu imkanlardan mahrum bıraktığını aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şurası tartışmasız bir hakikattir ki modern birey daha yalnız, hayatın zorlukları karşısında daha korunaksız, çok daha zayıftır. Gelişen iletişim ve ulaşım imkanları modern bireyin yalnızlığına ne yazık ki çare olamamıştır. Hatta ekran ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere insan daha fazla içine kapanmış, toplumdan daha fazla kopmuştur. Bunun olumsuz etkilerini çok geniş bir alanda hep beraber görüyoruz. Evlenme yaşı kendi toplumumuz dahi sürekli yükseliyor. Boşanma oranları her geçen yıl daha da artıyor. Ortalama çocuk sayısı ise günden güne düşüyor. Boşuna, 'en az üç çocuk' demiyoruz. Çünkü bu toplumun özellikle ihtiyacı var. Detayına burada giremem ama bizim şu anda Türkiye olarak nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla bir nüfusa ihtiyacımız var."

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