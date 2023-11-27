⛄ Bugün İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? AKOM, Meteoroloji son dakika açıklamalar!

Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. 67 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, bu illerde sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da önümüzdeki haftanın ortasına kadar sıcaklıkların kış değerlerinde devam edeceği, yağışların ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtildi. Peki, İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilenler...
SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.
TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce
Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olarak sıralandı.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER İSE; Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak olarak sıralandı.