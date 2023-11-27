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⛄ Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? AKOM, Meteoroloji son dakika açıklamalar!

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında birçok bölgede kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor. Ülke genelinde alınan tedbirlerle birlikte, karayolu ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildiriliyor. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer de gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Peki, İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 09:17 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:17
⛄ Bugün İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? AKOM, Meteoroloji son dakika açıklamalar!

Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. 67 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, bu illerde sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'da önümüzdeki haftanın ortasına kadar sıcaklıkların kış değerlerinde devam edeceği, yağışların ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtildi. Peki, İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilenler...

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olarak sıralandı.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER İSE; Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak olarak sıralandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN HAVA DURUMU UYARISI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) birçok il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya; "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.

Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

AFAD'dan yapılan uyarıda ise verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

AKOM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meteoroloji ve AFAD'ın ardından bir açıklama da AKOM'dan geldi. AKOM verilerine göre; İstanbul'da sıcaklıklar salı gününe kadar kış değerlerinde devam edecek.

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İBB AKOM verilerine göre; yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların gün içinde 6°C seviyesinde civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 Aralık'a kadar (bugün ve yarın hariç) mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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