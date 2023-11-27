Aden Körfezi’nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırılmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu: Türk mürettabatla iletişim sağlandı

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, tankerin şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlandığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Adem Körfezinde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir.