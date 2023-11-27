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Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırılmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu: Türk mürettabatla iletişim sağlandı

Son dakika haberleri... Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile görüşme sağlandığını açıkladı. Geminin 15 saat alıkonulması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu bilgisi verildi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 22:56 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:39
Aden Körfezi’nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırılmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu: Türk mürettabatla iletişim sağlandı

Son dakika haberleri... Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Central Park isimli kimyasal tankerle, Aden Körfezi açıklarında seyir yaparken iletişimin kesildiği bilgisi verilmişti.

Gemide Türk kaptanlar da görev alıyordu.

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, tankerin şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlandığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Adem Körfezinde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir.

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