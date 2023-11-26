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Youtuber Recep Baltaş, İsrail soykırımına destek verdi, Müslümanları tehdit etti: Sıra size de gelecek | Tepkiler sonrası geri vites yaptı

Türkiye'de yayıncılık yapan ve Technopat adlı bir platformun da kurucusu olduğu belirtilen Recep Baltaş isimli insan müsveddesi katliamı görmezden gelerek, İsrail soykırıma arka çıktı. Bununla yetinmeyen Baltaş, Müslümanları da "Sıra size de gelecek" diyerek tehdit etti. Baltaş'a tepkiler yükselirken, daha önce Başkan Erdoğan'ı, Müslümları ve İslam'ı hedef alan skandal paylaşlarım da ortaya çıktı İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 23:39 Güncelleme 26 Kasım 2023, 23:56
Youtuber Recep Baltaş, İsrail soykırımına destek verdi, Müslümanları tehdit etti: Sıra size de gelecek | Tepkiler sonrası geri vites yaptı

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi ölüm ablukasına alarak binlerce masum sivili çocuk, kadın, yaşlı demenden vahşice katletti. Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail hastanelere, okullara, ibadethanelere bomba yağdırdı. Sivilleri hedef alırken ise fosfor bombaları kullandı.



14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi şehit olmuştu.



İÇİMİZDEKİ SİYON'İT'
Tüm bu yaşananların gölgesinde katliamı Türkiye'de yayıncılık yapan ve Technopat adlı bir platformun da kurucusu olduğu belirtilen Recep Baltaş isimli insan müsveddesi katliamı görmezden gelerek, İsrail soykırıma arka çıktı.

Bununla yetinmeyen Baltaş Müslümanları da tehdit etti.



BALTAŞ: TEK YOL İSRAİL
Sosyal medya hesabından "Tek yol İsrail" yazarak soykırıma destek verdi.

Paylaşımına tepkiler yağarken bir kullanıcı ile tartışma yaşayan Baltaş, sözlerinin devamında ise, Üzülme sıra sana da gelecek. Ve hiçbir şey yapamayacaksınız bugün olduğunu. Ancak buradan havlarsınız İsrail'e. Yanına yaklaşınca susan finolar gibi" ifadeleriyle Müslümanları tehdit etti.



TEPKİ YAĞDI
Recep Baltaş'ın skandal paylaşımlarına sosyal medyadan tepki peş peşe tepki yağdı. Öyle ki Baltaş ardından özür dilemek zorunda kaldı.



TEHDİDE SÖZLERİM MANÜPLE EDİLDİ KILIFI
Skandal tehdide 'sözlerim manüple edildi' kılıfı uyduran Recep Baltaş sosyal medya hesabından yaptığı özür paylaşımında, "Sözlerimin manipüle edilmesinden dolayı üzgünüm. Günlük hayatın stresiyle yaptığım paylaşımlardan dolayı özür dilerim. Bundan böyle insanların inançlarıyla ilgili konuşurken daha dikkatli olacağım" dedi.



İLK SKANDALI DEĞİL
Öte yandan Recep Baltaş daha öncede rezil paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.



İşte o rezil paylaşımlar:

MÜSLÜMAN KADINA VE İSLAMA HAKARET
Sosyal medyada Fatih'te çekilen görüntüleri paylaşan yabancı bir kadın kullanıcı, Türkiye'de İslam'ın yaşanış şeklinden övgüyle bahsetti. Söz konusu paylaşımın altına ise Recep Baltaş isimli şahıs, İslam'a ve paylaşımı yapan kadına küfürler savurdu. İslam'ı "Geri kalmış din" olarak niteleyen Baltaş, kadının namusunu hedef alan skandal ifadeler kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Baltaş bir diğer küstah paylaşımında ise Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.



Bir başka paylaşımında yine İslam'ı hedef aldı.



"1400 yıldır ışık görülmedi. İslam dünyası saf karanlık"



Recep Baltaş bir diğer paylaşımında ise vatandaşlıktan çıktığı zaman Peygamber Efendimiz'e küfür edeceğini dile getiriyor.

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