Soykırımcı İsrail, Gazze'yi ölüm ablukasına alarak binlerce masum sivili çocuk, kadın, yaşlı demenden vahşice katletti. Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail hastanelere, okullara, ibadethanelere bomba yağdırdı. Sivilleri hedef alırken ise fosfor bombaları kullandı.
14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi şehit olmuştu.
İÇİMİZDEKİ SİYON'İT'
Tüm bu yaşananların gölgesinde katliamı Türkiye'de yayıncılık yapan ve Technopat adlı bir platformun da kurucusu olduğu belirtilen Recep Baltaş isimli insan müsveddesi katliamı görmezden gelerek, İsrail soykırıma arka çıktı.
Bununla yetinmeyen Baltaş Müslümanları da tehdit etti.