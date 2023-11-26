



BALTAŞ: TEK YOL İSRAİL

Sosyal medya hesabından "Tek yol İsrail" yazarak soykırıma destek verdi.



Paylaşımına tepkiler yağarken bir kullanıcı ile tartışma yaşayan Baltaş, sözlerinin devamında ise, Üzülme sıra sana da gelecek. Ve hiçbir şey yapamayacaksınız bugün olduğunu. Ancak buradan havlarsınız İsrail'e. Yanına yaklaşınca susan finolar gibi" ifadeleriyle Müslümanları tehdit etti.





TEPKİ YAĞDI

Recep Baltaş'ın skandal paylaşımlarına sosyal medyadan tepki peş peşe tepki yağdı. Öyle ki Baltaş ardından özür dilemek zorunda kaldı.





TEHDİDE SÖZLERİM MANÜPLE EDİLDİ KILIFI

Skandal tehdide 'sözlerim manüple edildi' kılıfı uyduran Recep Baltaş sosyal medya hesabından yaptığı özür paylaşımında, "Sözlerimin manipüle edilmesinden dolayı üzgünüm. Günlük hayatın stresiyle yaptığım paylaşımlardan dolayı özür dilerim. Bundan böyle insanların inançlarıyla ilgili konuşurken daha dikkatli olacağım" dedi.





İLK SKANDALI DEĞİL

Öte yandan Recep Baltaş daha öncede rezil paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.