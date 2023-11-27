Anket oyunu: Kemal Özkiraz İYİ Parti’de kavganın fitilini iyice ateşledi

Kendisine de İYİ Parti'den teklif geldiğini belirtti: Meral Akşener'in selamıyla Ümit Dikbayır, benden böyle bir anket istedi. Kabul etmedim. Dikbayır beni Sakarya'da yemeğe davet ederek çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İYİ Parti'nin yüksek çıkartılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi.