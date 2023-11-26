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MSB acı haberi duyurdu! İki askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir" denildi.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:15 Güncelleme 27 Kasım 2023, 00:21
MSB acı haberi duyurdu! İki askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu!




Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi..

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