Son dakika: Bursa’da zehir tacirlerine operasyon!

Operasyona toplamda bin polis katılırken, 150 ara yakalamada 200 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ara yakalama ve ikamet aramalarında 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik Kannabinoid, 709 gram esrar, 12 adet sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy ele geçirilirken, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 104 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.