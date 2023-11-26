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Son dakika: Bursa'da zehir tacirlerine operasyon!

Son dakika haberleri... Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde helikopter ve dron destekli operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 08:42 Güncelleme 26 Kasım 2023, 08:42
Son dakika: Bursa’da zehir tacirlerine operasyon!

Operasyona toplamda bin polis katılırken, 150 ara yakalamada 200 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ara yakalama ve ikamet aramalarında 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik Kannabinoid, 709 gram esrar, 12 adet sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy ele geçirilirken, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 104 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Diğer yandan, yakalanan 64 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Bir kişi ev hapsi alırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, narkotik suçlarından hakkında 2 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şüpheli cezaevine gönderildi.

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