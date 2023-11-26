İYİ satış! Eski İP’li Fedai Çakmakl’dan bomba itiraf: Vekil koltukları parayla satılıyor

Talimatlar, FETÖ'den geldi. Edirne'den aday olan başkan yardımcısının sırasını, 3 milyon dolara başkasına verdiler.
Büyük paralar döndü. Teşkilatlar dikkate alınmadı. 81 ilin listesi Akşener'in evinde, özel kalemi Esma Bekar ile yapıldı.
Talimatlar, FETÖ'den geldi. Edirne'den aday olan başkan yardımcısının sırasını, 3 milyon dolara başkasına verdiler.
Büyük paralar döndü. Teşkilatlar dikkate alınmadı. 81 ilin listesi Akşener'in evinde, özel kalemi Esma Bekar ile yapıldı.
İYİ SATIŞ!
İYİ Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Fedai Çakmaklı, Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını belirtti. "Dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişiler listeye girmek için ciddi miktarlarda para ödedi. Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi" dedi. Antalya'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te büyük paralar döndüğünü kaydetti.
'KARA KUTUSU'
"81 ilin listesi Akşener'in evinde özel kalem müdürü Esma Bekar ile yapıldı" diyerek Akşener'in "Kara Kutusu" olduğu iddia edilen Bekar'in partideki gücüne dikkat çekti. Disipline sevk edilen Ümit Dikbayır da Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Bekar ve eşine verdiğini iddia etti.
Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın, 2016'da KHK ile TBMM'deki görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.
İyi Parti'de işler iyice karıştı. Vekillik sıralarının bile milyon dolarlara satıldığı iddiası ortaya atıldı.