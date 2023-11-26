İYİ satış! Eski İP’li Fedai Çakmakl’dan bomba itiraf: Vekil koltukları parayla satılıyor







İYİ SATIŞ!

İYİ Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Fedai Çakmaklı, Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını belirtti. "Dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişiler listeye girmek için ciddi miktarlarda para ödedi. Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi" dedi. Antalya'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te büyük paralar döndüğünü kaydetti.