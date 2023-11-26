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Son dakika: Komoros bayraklı kargo gemisi Midilli açıklarında battı!

Son dakika haberine göre Yunan Sahil Güvenliği, 14 kişiyi taşıyan Komoros bayraklı bir kargo gemisinin Midilli açıklarında battığı bilgisini verdi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 12:30 Güncelleme 26 Kasım 2023, 13:23
Son dakika: Komoros bayraklı kargo gemisi Midilli açıklarında battı!

Yunan Sahil Güvenliği, 14 kişiyi taşıyan "Komor" bandıralı bir kargo gemisinin, bölgede kuvvetli rüzgarlar nedeniyle Midilli Adası açıklarında battığını duyurdu.

Tuz taşıdığı ifade edilen "Komor" bandıralı geminin, Midilli Adası'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında battığı; mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.

Mekanik arıza yaşadığı aktarılan geminin rotasının İstanbul olduğu kaydedildi.

Yunan ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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